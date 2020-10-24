مستشار في الصحة العالمية يكشف حالة مصر بشأن فيروس كورونا

السبت 24 أكتوبر 2020

كشف الدكتور المصري جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية،وضع مصر بشأن بفيروس كورونا المستجد.



وأوضح في حواره مع قناة "دي إم سي" أنه "لا يمكن القول إن مصر تشهد ارتفاعا على مستوى أعداد المصابين بفيروس كورونا"، مضيفا أنه "في الفترة الحالية لا نتابع الإصابات يوميا، لكن نحسبها على مدار أسبوع كامل".

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وتابع: "حتى لو استمر هذا المعدل في الزيادة على ما هو عليه، فإننا سنكون في المعدل المقبول، ويمكن القلق عندما نرجع إلى المعدلات العالية التي كنا نعيشها في فترة رمضان وعيد الفطر".

ولفت إلى أن "السبيل نحو المحافظة على عدم انتشار الفيروس وتقليل أعداد الإصابات هو أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية"، مشيرا إلى أن "المشكلة التي تواجهنا الآن هي التواجد في أماكن مغلقة وهو ما قد يساهم في زيادة الإصابات"