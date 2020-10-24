شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان وقف إطلاق النار الدائم ووقف العمليات العسكرية في الأراضي الليبية كافة .

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم تأكيدها على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة .

وجاء في البيان أن الإمارات تعدّ هذا القرار خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في بناء مستقبل يلبّي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة .