شكرا لقرائتكم خبر عن "المرصد التونسي": الوضع الوبائي ما يزال يأخذ منحى تصاعديا خطيرا والان نبدء بالتفاصيل
وشددت المسؤولة التونسية في تصريح صحفي اليوم على أن الوضع الوبائي ما يزال خطيرا بالنظر إلى تسجيل معدل أكثر من 1200 حالة عدوى بفيروس كورونا يوميا، وما بين 24 إلى 30 حالة وفاة يوميا أغلبها تتعلق بوفيات أشخاص مسنين لديهم عوامل الخطر، إضافة إلى وفيات في صفوف الشرائح العمرية بين 40 و 50 سنة ممن يعانون من أمراض مزمنة.
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