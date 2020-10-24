شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحب بإعلان توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية والان نبدء بالتفاصيل
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في تصريح صحفي : إن دولة الكويت تشيد بالجهود التي بُذلت للوصول إلى هذا الاتفاق من قبل الأطراف كافة لاسيما الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الأممي إلى ليبيا، معربة في الوقت نفسه عن أملها في أن يتم الالتزام بهذا الاتفاق والعمل بموجبه بما يهيئ الأجواء للدخول في مشاورات تقود إلى الحل السياسي المنشود ضمانا لتحقيق أمن وسلامة وسيادة ووحدة أراضي ليبيا وتطلعات الشعب الليبي .
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