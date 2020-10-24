أسترا زينيكا تستأنف تجارب لقاحها المحتمل بأميركا

نيويورك ـ رويترز: قالت شركة أسترا زينيكا إنها استأنفت التجارب في الولايات المتحدة على لقاح تجريبي للوقاية من كوفيد19 بعد موافقة الجهات التنظيمية الأميركية. وعلقت شركة أسترا زينيكا في السادس من سبتمبر تجارب للقاحها التجريبي المحتمل لفيروس كورونا في الولايات المتحدة بعد تقرير عن إصابة أحد المشاركين في التجارب في بريطانيا بمرض عصبي خطير يعتقد أنه التهاب النخاع المستعرض.

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