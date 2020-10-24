إصابة رئيس بولندا بكورونا

وارسو ـ د ب أ: أعلن المتحدث الرئاسي في بولندا، بلاجي سبيخالسكي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن رئيس بولندا، أندريه دودا أصيب بفيروس كورونا. وكتب سبيخالسكي أن الرئيس”48 عاما” يشعر بتحسن، وقال:”إننا على اتصال مستمر مع الخدمات الطبية” بدون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.

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