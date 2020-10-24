كورونا المستجد: الصحة العالمية تتحدث عن «مرحلة حرجة» .. وآسيا تتجاوز 10 ملايين إصابة

■ السعودية توجه مواطنيها بأخذ تطعيم الإنفلونزا

■ تعديل البروتوكول العلاجي لكورونا فـي مصر

■ حظر تجول ليلي فـي 3 مناطق بالمغرب

■ تونس تعيد فتح معبر راس جدير مع ليبيا

■ الوفيات فـي أميركا قد تصل لنصف مليون بحلول فبراير

■ الأرجنتين تمدد التدابير الخاصة بمكافحة الفيروس

■ إيران تعتزم فرض قيود جديدة

■ الإصابات فـي فرنسا تتجاوز المليون

■ زيادة قياسية يومية جديدة بإصابات إيطاليا

■ أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بإسبانيا

■ سلوفاكيا تجري فحوصات لكل سكانها فوق سن العاشرة

■ مزيد من الإصابات بالمدارس فـي أستراليا

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

دعا تيدروس أدهانوم جيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية البلدان المتضررة بإصابات عدوى كورونا المتزايدة إلى سرعة التحرك لمواجهة الموقف. وقال جيبريسوس في جنيف: “الكثير من الدول تسير على طريق المخاطر”. وأضاف جيبريسوس قائلا: “نحن في مرحلة حرجة، خاصة في نصف الكرة الشمالي، والأشهر المقبلة ستكون صعبة للغاية”. وحث رئيس المنظمة الحكومات على اتخاذ تدابير جديدة على الفور لمنع المزيد من الوفيات والحفاظ على الخدمات الصحية من الانهيار. وأوضح جيبريسوس أنه إذا قامت الحكومات بتعقب حالات التواصل مع المصابين بدقة وعزلت هؤلاء وفرضت الحجر الصحي على المتواصلين معهم، فيمكن عندئذ التغاضي عن حظر التجول، مشيرا إلى أن الدعم مطلوب للأفراد والعائلات. يأتي ذلك في وقت تخطت فيه قارة آسيا حاجزالعشرة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتسجل ثاني أكبر عدد بين مناطق العالم وفق إحصاءات رويترز، مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في الهند على الرغم من انخفاضه الحاد في أماكن أخرى.

وقد أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيدـ19 أن إجمالي عدد الإصابات به حول العالم بلغ 42 مليونا و 565 ألفا و651 حالة حتى اعداد الخبر. وذلك بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، وجه الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي، بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، عن طريق التوجه إلى أقرب مركز صحي. وقال وزير الصحة السعودي، إن “التطعيم آمن وفعال ـ بإذن الله ـ وأثبت كفاءته لسنين طويلة في كل دول العالم”. الى ذلك، كشفت نائبة رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية الدكتورة جيهان العسال، عن إجراء تعديلات في بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، كإجراء استباقي في حالة تزايد حالات الإصابة بالفيروس، وسط مخاوف من عودة موجة ثانية لـ(كوفيد 19) وقد سجلت مصر 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة. من جهته، أعلن المغرب حظرا ليليا للتجول في منطقة الدار البيضاء الكبرى وكذلك مدينتي برشيد وبنسليمان القريبتين، بدءا من اليوم الأحد ولمدة 4 أسابيع، في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد. من جهتها، أعلنت الحكومة التونسية عن قرارها إعادة فتح معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا بعد فترة غلق امتدت الى أكثر من سبعة أشهر، منذ بداية تفشي وباء كورونا في مارس الماضي.

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وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1534 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 68479. فيما أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 52 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة إلى 5319 إصابة. دوليا، أظهرت تقديرات لدراسة محاكاة أن وفيات كوفيد19 في الولايات المتحدة قد تتخطى نصف مليون بنهاية فبراير العام المقبل. وخلصت الدراسة إلى أن الولايات الكبيرة المكتظة بالسكان مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ستواجه على الأرجح معدلات مرتفعة للإصابات والوفيات بالمرض وكذلك تزايدا في احتياجات المستشفيات والطلب على مواردها. من جهتها، قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 30026 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. من جهتها، أعلنت الأرجنتين تمديد فترة تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) لمدة 14 يوما ، حسبما أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز. وفي إيران قال مسؤول كبير إن بلاده تعتزم فرض قيود جديدة، منها تقليص عدد الموظفين في الهيئات الحكومية إلى النصف في العاصمة طهران، بعد تسجيل زيادة قياسية في عدد إصابات فيروس كورونا.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية على موقعها الإلكتروني أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا تجاوز المليون. وسجلت فرنسا 42032 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و41075 حالة. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيكون على فرنسا أن تعيش مع فيروس كورونا حتى الصيف المقبل على الأقل.بدورها، قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 19143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى معدل يومي منذ بدء تفشي الوباء.

وفي إسبانيا قالت وزارة الصحة إنها رصدت 8 آلاف و293 حالة إصابة جديدة بالفيروس. من جانبها، بدأت سلوفاكيا عملية اختبار للكشف عن فيروس كورونا على معظم سكانها، في شكل من أشكال البرامج الشاملة التي سيتم تنفيذها خلال عطلات نهاية الأسابيع الثلاثة المقبلة. على صعيد متصل، سجلت ولاية فيكتوريا بؤرة تفشي مرض كوفيد19 في أستراليا أربع حالات إصابة بالمرض في المدارس وذلك قبل يوم واحد من التخفيف المتوقع لقيود التباعد الاجتماعي الصارمة.