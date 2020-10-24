كوريا الشمالية: الغبار الموسمي القادم من الصين قد ينشر الفيروس

سيئول ـ رويترز: حذرت كوريا الشمالية مواطنيها من الخروج من منازلهم قائلة إن الغبار الأصفر الموسمي الذي يهب من الصين قد ينقل فيروس كورونا المستجد إلى كوريا الشمالية. وقالت صحيفة رودونج سينمون الرسمية الكورية الشمالية يوم الخميس “مع استمرار انتشار إصابات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أصبحت الحاجة إلى التعامل مع الغبار الأصفر واتخاذ إجراءات شاملة أكثر أهمية”. ولا توجد على ما يبدو أدلة تدعم الادعاء بأن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد19 قد ينتقل إلى كوريا الشمالية من صحراء جوبي الواقعة على بعد 1900 كيلومتر . وقالت الصحيفة الكورية الشمالية إنه يتعين على المواطنين الامتناع عن الأنشطة التي تمارس في الهواء الطلق ويجب عليهم اتباع إرشادات الوقاية مثل وضع كمامات عند الخروج.

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