ترامب يصوت مبكرا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصوته الانتخابي مبكرا في ولاية فلوريدا قبل أن يعقد مؤتمرات انتخابية في ثلاث ولايات متأرجحة اليوم السبت. وصوت ترامب لنفسه في وست بالم بيتش بالقرب من منتجع مارالاغو الذي يملكه بعدما غير مقر إقامته الدائم وعنوانه في سجلات الناخبين في العام الماضي من نيويورك إلى فلوريدا.



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