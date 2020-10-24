استمرار التحقيقات المصرية مع عراقيين

اكد رئيس مؤسسة القمة لشؤون اللاجئين والنازحين آري جلال، السبت، استمرار التحقيقات بحادث انقاذ مركب يحمل لاجئين غير شرعيين في البحر المتوسط.

وانقذت البحرية المصرية، ولاول مرة، 57 لاجئا 48 رجلاً و6 سيدات و3 أطفال بضمنهم 31 عراقيا.

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واوضح جلال في تصريح لموقع الاتحاد الوطني الكردستاني: ان "التحقيقات مازالت مستمرة، مع اللاجئين في مصر"، لافتا الى ان "المركب تعرض لعطل في البحر المتوسط بمحافظة مطروح شمال مصر".

واضاف ان "المؤسسة تواصل متابعة مصير اللاجئين مع الجهات المعنية في مصر"، مؤكدا "وجود اسماء بعض ركاب المركب لديه ومنهم لاجئين من اقيم كردستان".