تفجير انتحاري يخلف العشرات من القتلى والجرحى في كابل

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، السبت، أن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح، نتيجة انفجار هز العاصمة كابل بعد ظهر اليوم السبت.

وحسب آخر بيانات وزارة الصحة، فإن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 13 على الأقل. وقالت شرطة كابل إن التفجير استهدف مركز تدريب دنماركيا غربي المدينة، وقد يكون ناجما عن هجوم انتحاري.



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