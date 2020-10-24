البرلمان يستأنف جلسته حين الاتفاق على اكمال الدوائر الانتخابية

افاد مصدر برلماني، السبت، ان البرلمان سيستأنف جلسته حين الاتفاق على اكمال الدوائر الانتخابية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "جلسة البرلمان تستأنف حين الاتفاق على اكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي".

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