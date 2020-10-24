رسالة طمأنة من تبون للجزائريين: أنا بخير وأواصل عملي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس الجزائري يؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا ويكشف عن رغبة الأطباء في وضعه بالعزل لمدة 5 أيام.

طمأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، الجزائريين على وضعه الصحي، مؤكدا عدم إصابته بفيروس كوورنا، وذلك عقب الكشف عن إصابة مقربين منه ووزراء في حكومته بالوباء.

ونشر تبون، عبر حسابه على موقع "تويتر" رسالة طمأنة لشعبه، قال فيها إنه "امتثالاً لنصيحة الأطباء، لقد دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة مسؤولين برئاسة الجمهورية والحكومة بكورونا".



وأضاف قائلاً "أطمئنكم إخوتي وأخواتي أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي عن بعد إلى نهاية الحجر، متضرعاً إلى المولى عز وجل أن يعافي جميع المصابين ويحفظ جزائرنا الحبيبة من كل بلاء".

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وأعلنت السلطات الجزائرية، مساء السبت، إصابة عدد من الوزراء ومستشارين بارئاسة بفيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الأولى منذ تفشي الوباء في مارس/آذار الماضي.

وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً مقتضباً اطلعت ”الخليج 365” على تفاصيله، أكدت فيه إصابة مقربين من الرئيس الجزائري وأعضاء من الحكومة بكورونا، فيما نصح الأطباء الرئيس عبد المجيد تبون بـ"حجر صحي طوعي".