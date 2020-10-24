كورونا بقصر الرئاسة الجزائرية.. تبون بالعزل وإصابة وزراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئاسة الجزائرية تؤكد إصابة وزراء ومستشارين بالرئاسة، والأطباء ينصحون تبون بـ"حجر صحي طوعي" لمدة 5 أيام.

أعلنت السلطات الجزائرية، مساء السبت، إصابة عدد من الوزراء والمستشارين الرئاسيين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" ، وذلك للمرة الأولى منذ تفشي الوباء في البلاد منذ مارس/آذار الماضي.



وأصدرت الرئاسة الجزائرية، بياناً مقتضباً اطلعت ”الخليج 365” على تفاصيله، أكدت فيه إصابة مقربين من الرئيس الجزائري وأعضاء بالحكومة بفيروس كورونا، فيما نصح الأطباء الرئيس عبد المجيد تبون بـ"حجر صحي طوعي".

وأوضح البيان أنه "بعدما تبين أن العديد من المسؤولين برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، نصح الطاقم الطبي للرئاسة، رئيس البلاد عبد المجيد تبون بمباشرة حجر صحي طوعي لمدة خمسة أيام ابتداء من 24 أكتوبر 2020".

ولم تذكر الرئاسة الجزائرية أسماء المصابين بفيروس كورونا من مستشاري تبون أو وزراء حكومة عبد العزيز جراد، الذين قاموا في الأيام الأخيرة بزيارات عمل إلى بعض محافظات البلاد لتدشين عدد من المشاريع التنموية.

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات الجزائرية إصابة كبار المسؤولين بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في البلاد شهر مارس/أذار الماضي.





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وكانت سليمة سواكري، وزيرة رياضة النخبة أول وزراء الحكومة الجزائرية الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن تعلن نهاية الأسبوع الماضي عن شفائها من الفيروس.

يأتي ذلك، بعدما أعرب وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد عن خشيته من عودة انتشار فيروس كورونا في الجزائر، ووصفه بـ"الأمر المقلق".

وأشار بن بوزيد، في تصريح للتلفزيون الجزائري الحكومي، إلى أن الوضع الصحي لتفشي فيروس كورونا "مقلق"، وأرجع ذلك إلى ما أسماه "التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية في بعض الولايات" في إشارة إلى عدم التزام كثير من الجزائريين بالتدابير الاحترازية لمنع عدوى وانتشار الفيروس.





وحذر الوزير الجزائري من موجة ثانية في بلاده في المستقبل قائلا إن "هذا ما يظهر جلياً في الشارع"، وكشف عن "استغناء مواطنين نهائياً عن وضع الكمامات" خلال زياراته إلى بعض محافظات البلاد.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا أمس الجمعة، في الجزائر 55 ألفاً و630 حالة مؤكدة، و1897 حالة وفاة، بينما وصل عدد حالات الشفاء 38 ألفاً و788 حالة تعافٍ وفق إحصائية لوزارة الصحة الجزائرية.