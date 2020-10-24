الإمارات عن وقف إطلاق النار في ليبيا: خطوة هامة لحل الأزمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وزارة الخارجية والتعاون الدولي تؤكد أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا.

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بإعلان وقف إطلاق النار الدائم، والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، مشيرة إلى أن القرار خطوة هامة على طريق الحل النهائي للأزمة وتحقيق التسوية السياسية.



وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، السبت، تأكيدها على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.

وجاء في البيان، أن دولة الإمارات تعتبر هذا القرار خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل يلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار، بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين، وإعلان القاهرة.

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وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الجمعة، توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين ممثلين عسكريين للجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق يتضمن السماح للنازحين واللاجئين في الداخل والخارج بالعودة لديارهم.

وهذا بجانب مغادرة جميع المرتزقة للأراضي الليبية في مدة أقصاها 3 أشهر، وتشكيل قوة عسكرية مشتركة بين الطرفين الليبيين تخضع لغرفة عمليات موحدة، وفتح كل الطرق في ليبيا ومكافحة خطاب الكراهية وتبادل الأسرى.

ولقي إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا الذي تم التوصل إليه، في جنيف، بترحيب عربي ودولي واسع، مؤكدين أنه "خطوة جادة نحو السلام"، وداعين جميع الأطراف إلى الالتزام به.

