- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حظر تجول يطال 46 مليونا في فرنسا جراء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بات أكثر من ثلثي الفرنسيين ملزمون بالبقاء في منازلهم ليلا فيما تجاوز عدد الوفيات في ألمانيا عشرة آلاف، على وقع موجة ثانية من وباء كوفيد-19 تضرب أوروبا وتلزم بلدانها على فرض قيود لمكافحتها.
وبعدما كان حظر التجول المفروض في فرنسا من الساعة 21,00 إلى الساعة 6,00 يشمل بالأساس 20 مليون نسمة، تم توسيعه اعتبارا من السبت إلى 46 مليون شخص لستة أسابيع، فيما تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في هذا البلد مليون حالة، وسط تحذير السلطات من موجة ثانية "أسوأ من الأولى".
وقالت آن دوبيلمان وهي طالبة في الـ 22 من العمر، كانت جالسة على رصيف مطعم في ستراسبورغ (شرق) بين رواد يتمتعون بـ "آخر لحظات من الحرية" قبل حظر التجول "هذا يزعجني، خاصة وأنه لن يؤثر على الوباء. فالفيروس لا يبدأ بالانتشار في الساعة التاسعة".
وتجاوز عدد الإصابات في كامل القارة الأوروبية 8,2 ملايين، فيما توفي أكثر من 258 ألف شخص جراء فيروس كورونا المستجد، بينهم حوالي 10003 في ألمانيا التي تطالها الموجة الثانية من الوباء بشكل مباشر بعدما بقيت بمنأى نسبيا عن الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر حظر تجول يطال 46 مليونا في فرنسا جراء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.