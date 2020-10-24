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الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

متابعات_ الخليج 365

رحبت دولة الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار الدائم، ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

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وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها اليوم، تأكيدها على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.

 

وجاء في البيان أن دولة الإمارات تعتبر هذا القرار خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل يلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار، بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين، وإعلان القاهرة.

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