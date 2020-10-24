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مجلس الشيوخ يبدأ مناقشات حول مرشحة ترامب للمحكمة العليا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشات حول مرشحة ترامب للمحكمة العليا

متابعات_ الخليج 365

أبدى الجمهوريون عزمهم على الموافقة، على تعيين القاضية التي رشحها دونالد ترامب لتشغل مقعدا في المحكمة العليا على الرغم من مناورات الديموقراطيين لتأجيل القرار في بداية المناقشات في مجلس الشيوخ الجمعة.

 

وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل "نحن هنا للنظر في المؤهلات الاستثنائية" للقاضية إيمي كوني باريت. 

 

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وأضاف "لنبدأ العمل" من دون أن يخفي عزمه على الإسراع في هذه الإجراءات. وتابع "سنمنح هذه المرشحة الأصوات التي تستحقها في موعد لا يتجاوز الاثنين" متجاهلا دعوات الديموقراطيين إلى انتظار نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر.

 

وبموجب الدستور، ينبغي أن يوافق مجلس الشيوخ على القضاة الفدراليين الذين يعينهم الرئيس. ومنذ 2013 ، تغيرت القواعد ولم يعد التصويت على التعيينات في مناصب مدى الحياة، يتطلب أكثر من غالبية بسيطة. 

وبما أنهم يشغلون 53 من المقاعد المئة في مجلس الشيوخ، من شبه المؤكد أن يتمكن الجمهوريين من تأكيد تعيين إيمي كوني باريت، على الرغم من إعلان عضوين جمهوريين في المجلس هما ليزا موركوفسكي وسوزان كولينز، انشقاقهما. 

 

 

وإذا أقر تعيينها مطلع الأسبوع المقبل، ستشارك في أول جلسة في الثاني من نوفمبر قبل يوم من الانتخابات الرئاسية.

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