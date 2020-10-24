شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين تسجل 410 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم السبت تسجيل 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وأربع حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



‬‬وقالت الكيلة في بيان، إن قطاع غزة سجل أعلى عدد إصابات جديدة بلغ 156 إصابة.

Advertisements

وأوضحت الوزيرة أن 36 مريضاً يرقدون "في غرف العناية المكثفة بينهم ثمانية على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 54307‬‬‬ إصابات.