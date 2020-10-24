شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفلبين تسجل 2057 إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت وزارة الصحة بالفلبين اليوم السبت 2057 حالة عدوى جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة.



وذكرت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 367819، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 6934.

وبالفلبين ثاني أكبر عدد للإصابات والوفيات بالفيروس في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.

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