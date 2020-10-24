قرقاش: الشفافية خير من المواربة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن قناعته راسخة بأن مسار المصداقية والشفافية في السياسة الخارجية خير من المواربة والتذاكي.

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وأضاف ، في تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع «تويتر»، أمس: «التوجّه الأول يخلق الرصيد الإيجابي والعلاقة الاستراتيجية مع الأشقاء والأصدقاء وغيرهم من الدول».

وكتب مغرّداً: «قناعتي راسخة بأن مسار المصداقية والشفافية في السياسة الخارجية خير من المواربة و«التذاكي» وغياب الوضوح، التوجه الأول يخلق الرصيد الإيجابي والعلاقة الاستراتيجية مع الأشقاء والأصدقاء وغيرهم من الدول».