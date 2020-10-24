الكويت ترحب بإعلان توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - أ ش أ

رحبت الكويت بالإعلان عن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية في ختام أعمال الدورة الرابعة للجنة العسكرية الليبية المشتركة برعاية الأمم المتحدة، والتي عقدت في جنيف خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري.

وأشاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية - في بيان رسمي اليوم /السبت/ - بالجهود التي بذلت للوصول إلى هذا الاتفاق من قبل الأطراف كافة، لاسيما الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الأممي إلى ليبيا.

وأعرب عن الأمل أن يتم الالتزام بهذا الاتفاق والعمل بموجبه، بما يهيئ الأجواء للدخول في مشاورات تقود إلى الحل السياسي المنشود، ضمانا لتحقيق أمن وسلامة وسيادة ووحدة أراضي ليبيا وتطلعات شعبها.