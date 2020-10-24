بالصور.. مطران أسوان يدلي بصوته في انتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران :
أدلي الأنبا هدرا مطران أسوان، بصوته في انتخابات مجلس النواب، اليوم السبت، بمقر اللجنة الانتخابية في مجمع مدارس محمد منير بمنطقة عباس فريد وسط مدينة أسوان.
وأكد محافظ أسوان بضرورة توفير المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بسهولة.
وطالب المحافظ الأهالي بالمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب، والحرص على الإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشح الذي يمثلهم لمدة 5 سنوات قادمة.
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