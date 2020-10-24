مشاجرة بين أنصار مرشحين أمام لجنة انتخابات في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
نشبت مشاجرة بين أنصار مرشحين بمدينة ناصر شمال محافظة بني سويف، بسبب توجيه الناخبين داخل اللجنة.
كانت مشادة كلامية قد حدثت بين أنصار مرشحين أمام لجنة مدرسة صلاح سالم، وتطورت المشادة إلى مشاجرة بالأيدي وتدخلت قوات الأمن للفصل بين الطرفين.
يذكر أنه جرى تجهيز 481 مركزًا انتخابيًا بإجمالي 692 لجنة فرعية، لاستقبال مليون و883 ألف و354 ناخبًا وناخبة ممن لهم حق التصويت على مستوى مراكز ومدن المحافظة، فضلًا عن تجهيز 4 لجان عامة تغطي مدن المحافظة السبع.
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