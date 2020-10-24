بالصور.. السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، توافد السيدات على لجان انتخابات مجلس النواب خلال الفترة المسائية.

وقال المستشار وليد حامد رئيس محكمة الفيوم الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب، إن عدد الأصوات المقيدة بجدول الانتخابات على مستوى المحافظة بلغ مليونين و9 آلاف و229 ناخبًا بدوائر المحافظة الأربعة، وعدد المرشحين 82 مرشحًا بالنظام الفردى بينهم 3 سيدات.

وشدد رئيس محكمة الفيوم الابتدائية على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، للوقاية من فيروس كورونا"كوفيد- 19".