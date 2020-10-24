بيان أمريكي-سوداني-إسرائيلي مشترك: إسرائيل والسودان اتفقا على تطبيع العلاقات

فرنسا / سجن طالبةٍ بتهمة تمجيد الإرهاب أصدرت محكمة فرنسية الجمعة حكما بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ على طالبة جامعية تبلغ من العمر 19 عاما، بعد إدانتها بتهمة "تمجيد الإرهاب" بعد نشرها تعليقا على موقع ... 24 اكتوبر 2020 09:47

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