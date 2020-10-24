50 جمعية تعاونية كويتية تعلن مقاطعتها المنتجات الفرنسية

أعلنت نحو 50 جمعية تعاونية، رفع جميع المنتجات الفرنسية من أسواقها والأفرع التابعة لها، وذلك احتجاجاً على الرسومات المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام.

وشهدت منصات التواصل الإجتماعي مطالبات بوقف استيراد البضائع والسلع الفرنسية إلى البلاد، ورفعها من الأسواق التجارية المركزية، فيما تم

إطلاق أكثر من هاشتاق منها «إلا رسول الله»، و «مقاطعة المنتجات الفرنسية». وفي أول رد فعل على دعوات رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

كما أصدر اتحاد الجمعيات التعاونية تعميما لرؤساء الجمعيات، أشار فيه

إلى «أنه وبعد مناقشة عرض الرسومات المسيئة للرسول في ميادين عامة بفرنسا، وما تمثله من إهانة للأمة الإسلامية وإيمانا بالدور التعاوني الذي لا يتجزأ ولا يقبل القسمة على ثوابتنا الإسلامية ومن منطلق المسئولية المجتمعية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات، فيرجى مقاطعة كافة السلع والمنتجات الفرنسية، ورفعها من كافة الأسواق المركزية والفروع التابعة للجمعيات».