بسبب كورونا.. الصحة العالمية تُحذر من أشهر صعبة جدًا

كشفت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، عن ان النصف الشمالي من الكرة الأرضية يُواجه لحظة حاسمة في مكافحة جائحة كورونا، إذ يشهد عدد كبير من الدول تزايدًا مطردًا في أعداد الإصابات، وحذر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من إن انتشار فيروس كورونا سيخلق صعوبات كبيرة جدًا في الأشهر المُقبلة.

وقال غيبريسوس: " نحن على مُفترق طرق حاسم بالنسبة لوباء كورونا، خاصة في نصف الكرة الشمالي، وبعض الدول في مسار خطير".

ورأى غيبيريسوس أنه في حال تمكنت الحكومات من جعل أنظمة البحث عن الحالات المخالطة مثالية، والتركيز على حجر كل الحالات ووضع كل المخالطين في العزل، سيصبح من الممكن تفادي العودة إلى فرض إجراءات عزل شاملة.

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وتابع "رأينا في العديد من المرات في العالم أجمع، أن تحرك القادة والإمساك بزمام المبادرة في مواجهة الجائحة، لا يأتي متأخرًا أبدًا".

وطلب غيبيريسوس من القادة السياسيين، اتخاذ إجراءات فورية بهدف تفادي وفيات إضافية غير ضرورية، وانهيار الخدمات الصحية الأساسية، وإقفال المدارس، أُكرر ما سبق لي أن قلته في فبراير: "هذا ليس تمرينًا".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، وتسبب كورونا بوفاة أكثر من 1,1 مليون شخص منذ إبلاغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض للمرة الأولى في ديسمبر الماضي.