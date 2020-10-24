السفارة الأمريكية في مينسك تدعو رعاياها لتجنب الفعاليات الجماهيرية

قالت السفارة الأمريكية في مينسك، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إنه تم توجيه إنذار تضمن مطالبة السلطات البيلاروسية بتنفيذ مطالب محددة بحلول 25 أكتوبر. وهدد الإنذار، في حال العكس، بتنظيم الاحتجاجات والإضرابات وعرقلة حركة المرور وغيرها من الفعاليات.

وأوصت السفارة، المواطنين الأمريكيين المتواجدين في بيلاروس بتجنب الفعاليات الجماهيرية، وأن يوفروا لأنفسهم ما يكفي من الغذاء والماء

والأدوية، لمدة 3 أيام على الأقل، وفقا لروسيا اليوم.

جاء ذلك في ضوء "الإنذار" الذي وجهته المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، إلى السلطات البيلاروسية.

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في ضوء ذلك، لا تستبعد السفارة أن تلجأ الهيئات الأمنية البيلاروسية وكذلك المعارضة، إلى استخدام القوة أثناء الفعاليات الجماهيرية.

وحثت السفارة المواطنين الأمريكيين، على حمل

وثائق تثبت هويتهم بشكل دائم، بما في ذلك جواز سفر أمريكي مع تأشيرة بيلاروسية سارية أو ختم دخول دون تأشيرة.

وينتهي يوم الأحد ما يسمى بـ "إنذار الشعب"، الذي وجهته تيكانوفسخايا، وفيه أصرت على أنه إذا لم تتم تلبية بعض مطالب المعارضة بحلول 26 أكتوبر، فسيتم إعلان الإضراب العام في جميع المؤسسات في كل البلاد. وتشمل هذه المطالب استقالة الرئيس الكسندر لوكاشينكو، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، ووقف "العنف في الشوارع".