النمسا تسجل 3614 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 3614 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فى أعلى مستوى قياسي للإصابات اليومية منذ اندلاع الجائحة.



وقال بيان لوزارة الصحة اليوم السبت إن إجمالي الإصابات

بالفيروس فى البلاد بلغ 78 ألفا و29 حالة وقد تعافى منها 56 ألفا و791 حالة بينما توفى 965.وذكر البيان أنه يتواجد بالمستشفيات للعلاج 1177 حالة منها 175 حالة فى العناية المركزة.



وقال البيان إن أعلى الإصابات تم تسجيلها فى العاصمة فيينا وبلغت 970 حالة يليها النمسا السفلى 715 حالة والنمسا العليا 662 حالة وتيرول 400 حالة وجاءت أقل الحالات فى كارينثيا وبلغت 84 حالة.