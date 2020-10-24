بالفيديو: عصابة دولية لترويج المخدرات في قبضة شرطة دبي

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2020 5:13 مساءً

في عملية نوعية تضاف إلى سجل إنجازات شرطة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ألقي القبض على عصابة دولية منخرطة في تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك ضمن عملية أطلق عليها اسم ”خطوة بخطوة“.

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وفي التفاصيل،قامت العصابة بإرسال كمبة كبيرة من المواد المخدرة بطريقة سرية وتقوم بالترويج للمخدرات، ولأجل العملية تم تشكيل فريق لمتابعة المعلومات للبحث والتحري عن التشكيل العصابي ومراقبتهم. وعند اللحظة الحاسمة تمت المداهمة وضبط المشتبه بهم، وعثر على كمية كبيرة من المخدرات داخل حقيبة، والمجموع الكلي هو 33 كيلو جرام من مخدر الكريستال

وتعمل تلك العصابة، كما أورد موقع ”الإمارات اليوم“، على ترويج مواد مخدرة في الإمارات بناءً على تعليمات زعيمها المتواجد في دولة آسيوية، الذي يُعد أحد الرؤوس الكبيرة في تجارة المخدرات.

وقال القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري: إن رجال مكافحة المخدرات في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استطاعوا، بالتعاون مع شرطة الشارقة، الإطاحة بالتشكيل العصابي الدولي، وإحباط مخططهم الهادف إلى إدخال وترويج 33 كيلوغراما من مادة الكريستال المخدرة في الإمارات.