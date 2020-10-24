بعد إساءته للكويت… قرار رسمي بإقالة المسؤول المصري

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ 3 ساعات

بعد اساءة أحد مسؤولي وزارة القوى العاملة المصرية، لدولة الكويت، اعلنت الوزارة اليوم عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ونشرت وزارة القوى العاملة بيانا استنكرت ورفضت فيه كليا ما صدر من معاون وزير القوي العاملة من الإساءة بحق دولة الكويت ورموزها، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

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وشددت الوزارة في بيانها على أنها اتخذت الإجراءات القانونية على الفور بحق معاون الوزير عن هذه الإساءة، مؤكدة أن ما صدر منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر تجاوزا وإخلالاً، ولا يمت من قريب أو بعيد بصلة للحكومة المصرية، حيث أن ما صدر من هذا المسؤول جاء من خلال صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الوزارة عن أنها قامت بإقالة المسؤول من منصبه، فضلا عن إحالته إلى التحقيق فورا أمام لجنة قانونية على مستوي عال للتحقيق في الموضوع، وإصدار قرار بإيقافه عن العمل فترة التحقيق.

وأكدت الوزارة حرصها على العلاقة الوطيدة والقوية بين مصر والكويت شعباً ودولة لاسيما على ضوء اشتراك مواطني البلديّن في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامناً مع بعضهما البعض، وأن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهم المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبيّن.