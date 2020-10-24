مآسي الهجرة السرية تتجدد.. شواطئ “الحوزية” تلفظ جثث 3 أشخاص بينهم سيدة

عثر بشاطئ جماعة الحوزية، القريب من مدينة الجديدة، صباح اليوم السبت، على جثث عدد من الأشخاص الذين لفظتهم مياه البحر، وبينهم سيدة.

وذكرت مصادر محلية، أن الجثث المذكورة تم العثور عليها من طرف عدد من المواطنين أثناء جولات رياضة صباحية، ليتم بعد ذلك إعلام السلطات المحلية.

وشهد الشاطئ المذكور، استنفارا لمختلف عناصر السلطات والدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث عثر أيضا على قارب تقليدي يرجح أنه استعمل في رحلة الهجرة السرية نحو الديار الأوربية.

وفي حين تستمر عمليات البحث عن ناجين أو ضحايا آخرين في الحادث، جرى نقل جثث الغرقى، فيما ينتظر أن يتم فتح تحقيق رسمي في الحادث.

وتحولت سواحل إقليم الجديدة، خلال الأشهر الأخيرة، إلى نقطة سوداء تنشط فيها شبكات الهجرة السرية، بالإضافة إلى ممتهني تهريب المخدرات.