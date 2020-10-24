غينيا: الرئيس ألفا كوندي يفوز بولاية جديدة بعد حصوله على 59% من الأصوات

أعلنت مفوضية الانتخابات في غينيا، اليوم السبت، رسميا فوز الرئيس المنتهية ولايته، ألفا كوندي بولاية جديدة.

وكشفت المفوضية أن كوندي حصل على 59% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الماضي.

وكانت المفوضية قد كشفت في وقت سابق، عن نتائج أولية للفرز، أظهرت تقدما كبيرا لكوندي، في الإستحقاقات الرئاسية التي دعي إليها أكثر من 5.4 مليون ناخب مسجل,

ويخيم التوتر على المشهد السياسي في غينيا، في ظل أعمال العنف التي سبقت الانتخابات الرئاسية، و أثناء الاستحقاقات، في الوقت الذي يدعو فيه المجتمع الدولي إلى الهدوء وضبط النفس, لتفادي أي انزلاق للأوضاع.