تأهل المنتخب المغربي لكرة الطاولة ذكورا لبطولة العالم 2021 بكوريا الجنوبية

ضمن المنتخب المغربي لكرة الطاولة ذكورا تأهله إلى نهائيات بطولة العالم، التي ستحتضنها مدينة بوسان بكوريا الجنوبية من 25 فبراير إلى 4 مارس من سنة 2021.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة، اليوم السبت، أن تأهل المنتخب المغربي لبطولة العالم جاء بعد تصنيفه في الرتبة 38 عالميا، من بين 228 بلدا منضويا تحت لواء الجامعة الدولية للعبة، واحتلاله المركز السادس على الصعيد القاري، حسب التصنيف الجديد الصادر عن الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف المصدر ذاته، أن المنتخب الوطني النسوي يملك حظوظا كبيرة للتأهل هو الآخر للمسابقة العالمية، حسب التصنيف العالمي الجديد الذي سيصدره الاتحاد الدولي للعبة خلال مطلع السنة المقبلة.

وأشارت الجامعة إلى أنه سيتم التحضير والإعداد الجيد في أفق المشاركة في هذه التظاهرة العالمية، وتمثيل المغرب على أكمل وجه.

وكان من المقرر إقامة بطولة العالم في الفترة ما بين 22 و29 مارس الماضي، وتم تأجيلها إلى الفترة من 21 إلى 28 يونيو الموالي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل أن يتقرر إرجاؤها مرة إلى سنة 2021.