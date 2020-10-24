“يوفنتوس” يعلن نهاية فترة العزل الوقائي للاعبي الفريق.. ورونالدو لازال مصابا

أعلن نادي يوفنتوس الايطالي لكرة القدم، نهاية فترة العزل الوقائي للاعبي الفريق بعد 10 أيام من العزل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان عبر الموقع الرسمي للنادي قال يوفنتوس، “تطبيقا للأنظمة والبروتوكولات المعمول بها، انتهت فترة العزل الوقائي التي تم الإبلاغ عنها سابقا، والتي شملت 61 شخصا بعد ظهر اليوم”.

وذكر موقع “توتو ميركاتو” أن نتيجة المسحة الأخيرة التي أجراها لاعبو الفريق وموظفو النادي، جاءت سلبية لينتهي عزل لاعبي الفريق.

ولفت إلى أن لاعبي يوفنتوس كريستيانو رونالدو وويستون ماكيني هما اللاعبان الوحيدان اللذان يخضعان للحجر الصحي بعدما جاءت نتيجة مسحتهما إيجابية.