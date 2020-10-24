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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهنئ السودان بخطوات نحو رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب والان مع التفاصيل
السبت 24 أكتوبر 2020
هنأت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، السودان بالتطورات الأخيرة الهامة والتي تدفع نحو رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمهيداً للتصديق عليه خلال المرحلة المقبلة.
وفي وقت سابق أخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بنيته شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأكد البيت الأبيض أن الخطوة الرسمية باتت ممكنة بعدما قام السودان بتحويل 335 مليون دولار في حساب لمساعدة ضحايا الإرهاب وأسرهم.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم عن "تطلعها إلى أن يدشن القرار الأمريكي الأخير بدء مرحلة جديدة في العلاقات البناءة بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية بما يحقق مصالح الجانبين".
وأعربت الوزارة عن أملها في أن تطوي التطورات الأخيرة سنوات طويلة من العزلة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان جراء إدراجها على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
كما أكدت الوزارة ثقتها في أن يشكل التطور الأخير "بداية أفق جديد نحو التقدم والازدهار، وبما يمهد لعودة السودان للاضطلاع بدوره الفاعل والمستحق على الساحتين العربية والأفريقية، وبما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني الشقيق نحو السلام والتنمية".
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