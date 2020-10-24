شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا تتجاوز 250 ألفا في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت أوروبا 200 ألف حالة إصابة لأول مرة يوم الخميس إذ أعلنت عدة دول بجنوب القارة تسجيل أكبر أعداد إصابة يومية.
ووفقا لإحصاء رويترز تمثل أوروبا نحو 19 بالمئة من إجمالي الوفيات ونحو 22 بالمئة من حالات الإصابة على مستوى العالم.
وتسجل بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا وبلجيكا وإسبانيا نحو ثلثي الوفيات حتى الآن من إجمالي إصابات بلغ نحو ثمانية ملايين حالة.
وتحتل بريطانيا المركز الأول في عدد الوفيات بتسجيل نحو 45 ألف وفاة تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وروسيا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس إن بريطانيا لا يمكنها الاعتماد على لقاح وحسب، وتحتاج لاتخاذ المزيد من الإجراءات لإبطاء انتشار الوباء.
وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 42.17 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون 143025.
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