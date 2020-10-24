بالوثائق.. تواقيع لتحويل تلعفر لمحافظة

تنشر وكالة الخليج 365، وثائق تتضمن جمع تواقيع لتحويل قضاء تلعفر الى محافظة. وجاء ذلك بعدما طالب النائبين عن المكون التركماني مختار الموسوي وخليل المولى باستحداث محافظة تلعفر كون الاخير أكبر قضاء في العراق. واكدا ان القضاء مستوفي الشروط بأن يكون محافظة عراقية"، لافتين الى ان "الغريب لم تتخذ الحكومات المتعاقبة أي إجراء لغاية الان". Advertisements

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