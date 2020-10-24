للمرة الأولى.. دولة أوروبية تسجّل أكثر من 3000 إصابة جديدة بكورونا

سجلت النمسا، اليوم السبت، 3614 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي حالة غير مسبوقة تتجاوز فيها الزيادة اليومية للإصابات 3 آلاف.
ووفقا للوزارة "فقد بلغت حصيلة الإصابات بمرض فيروس كورونا المستجد في البلاد منذ بداية الجائحة 78029 حالة، بينها 56791 حالة تعاف و965 وفاة".
وأضاف البيان أن "هناك في النمسا حاليا أكثر من 1100 مصاب يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 175 في وحدات الإنعاش".
وتشهد النمسا، منذ شهر ايلول الماضي، زيادة يومية ملحوظة في أعداد المصابين بكورونا، الأمر الذي دفع بعض الدول، ومنها ألمانيا المجاورة، إلى إعلان فيينا وأقاليم أخرى في النمسا منطقة عالية الخطورة على خلفية انتشار عدوى فيروس كورونا.
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