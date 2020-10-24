اجتماعان احدهما برئاسة الحلبوسي والاخر برئاسة الكعبي بشأن الدوائر الانتخابية

كشف مصدر برلماني، السبت، عن غقد اجتماعين احدهما برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والاخر برئاسة نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، بشأن الدوائر الانتخابية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اجتماعا عقد في كتلة التحالف الكردستاني بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع نواب محافظتي نينوى وكركوك بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية في نينوى وكركوك".

واضاف ان "الاجتماع الاخر عقد برئاسة النائب الاول حسن الكعبي ورؤساء الكتل النيابية لحل الخلافات على بعض محافظات الوسط والجنوب بشأن دوائرها الانتخابية".