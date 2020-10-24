2020-10-24 | 15:05
663 مشاهدة
أعلن زين الدين زيدان المدير الفني الفرنسي لفريق كرة القدم الأول بنادي ريال مدريد، عن تشكيل الملكي لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، بالجولة السابعة.
يعود لتشكيل ريال مدريد، الدولي الإسباني سيرجيو راموس قائد النادي الملكي، بعدما غاب عن مواجهة شاختار الأخيرة بسبب إصابته أمام قادش.
وخسر ريال مدريد آخر مباراتين أمام قادش وشاختار، بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا على الترتيب، ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام برشلونة في الكلاسيكو.
ويعود كريم بنزيما أيضًا لقيادة هجوم الملكي، بعدما كان بديلًا ودخل في الشوط الثاني أمام شاختار يوم الأربعاء الماضي.
تشكيل ريال مدريد
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، مارسيلو
الوسط: كروس، كاسيميرو، ايسكو، فالفيردي
الهجوم: بنزيما، فينيسيوس.
كانت هذه تفاصيل خبر راموس يقود الدفاع... بنزيما وفينيسيوس واسينسيو هجوم الريال امام برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.