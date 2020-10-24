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راموس يقود الدفاع... بنزيما وفينيسيوس واسينسيو هجوم الريال امام برشلونة

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2020-10-24 | 15:05

راموس يقود الدفاع... بنزيما وفينيسيوس واسينسيو هجوم الريال امام برشلونة

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أعلن زين الدين زيدان المدير الفني الفرنسي لفريق كرة القدم الأول بنادي ، عن تشكيل الملكي لمواجهة في كلاسيكو ، بالجولة السابعة.
وتنطلق المباراة بعد أقل من ساعة، على ملعب كامب نو بمدينة برشلونة الاسبانية، بمقاطعة كتالونيا، في أول كلاسيكو لموسم 2020/2021.

يعود لتشكيل ريال مدريد، الدولي الإسباني سيرجيو راموس قائد النادي الملكي، بعدما غاب عن مواجهة شاختار الأخيرة بسبب إصابته أمام قادش.

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وخسر ريال مدريد آخر مباراتين أمام قادش وشاختار، بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا على الترتيب، ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام برشلونة في الكلاسيكو.

ويعود كريم بنزيما أيضًا لقيادة هجوم الملكي، بعدما كان بديلًا ودخل في الشوط الثاني أمام شاختار يوم الأربعاء الماضي.

تشكيل ريال مدريد
حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، مارسيلو

الوسط: كروس، كاسيميرو، ايسكو، فالفيردي


الهجوم: بنزيما، فينيسيوس.
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