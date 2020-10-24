بدر تدعو الحكومة لتهيئة مستلزمات حل الضائقة المالية وإجراء الانتخابات المبكرة

دعا الامين العام المساعد لمنظمة بدر عبد الكريم الانصاري، السبت، إلى أهمية توفير الحكومة وتهيئة المستلزمات اللازمة لحل الضائقة المالية واجراء الانتخابات المبكرة في الوقت المحدد.
وأضاف أن "الحوارات افضت الى الاتفاق على حسم اغلب المحافظات وخصوصا المحافظات الجنوبية والعاصمة بغداد اضافة الى صلاح الدين وهنالك اشكالات في بعض المحافظات وسنعمل على حسمها اليوم، بغية انهاء هذه المرحلة المهمة".
وأوضح الانصاري، ان "البرلمان قام بدور اساسي بغية استكمال جميع الخطوات التي تؤدي لانجاح الانتخابات المبكرة، وبحال استكمال التصويت على الدوائر المتعددة فحينها سيكون البرلمان قد استكمال مشوار طويل من تلبية مطالب الجماهير وتوجيهات المرجعية بان تكون هنالك انتخابات مبكرة"، مشددا على ان "نتمناه ان تكون مفوضية الانتخابات والحكومة مستعدين لاجراء الانتخابات في الموعد الذي تم تحديده في شهر حزيران من العام المقبل".
واكد ان "اساس واجبات الدولة هو توفير وتهيئة المسلتزمات الضرورية لادارة العمل التنفيذي في البلد ، وكما نعتقد بان الحكومة من واجبها توفير الاموال اللازمة لاجراء الانتخابات من خلال الابواب المتوفرة لديها بعيدا عن الاقتراض وعلى الحكومة بذل جهد كبير لحل الضائقة المالية اولا وان يتم اجراء الانتخابات في الوقت المحدد".
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