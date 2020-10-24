بالجدول.. تعرف على الموقف الوبائي لكورونا اليوم.. الاصابات هي الاعلى

اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم. وسجلت وزارة الصحة 3204 إصابات جديدة بفيروس كورونا. كما ثماثل 3021 مصاباً بكورونا للشفاء Advertisements وسجلت الوزارة 55 حالة وفاة جديدة بكورونا.

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