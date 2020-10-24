جريزمان احتياطي.. ميسي وفاتي يقودان هجوم برشلونة أمام ريال مدريد

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة على ملعب "كامب نو" بقيادة الحكم الإسباني الدولي، خوان مونويرا.

ويحتل برشلونة قبل انطلاق المباراة المركز العاشر برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، بينما يأتي منافسه ريال مدريد في المركز الثالث بـ10 نقاط من 5 مباريات.



وشهد التشكيل مفاجأة وهي دفع كومان بلاعب الوسط الشاب، بيدري، أساسيًا على حساب أنطوان جريزمان، الذي يعاني من انخفاض كبير في المستوى الفني.

تشكيل برشلونة

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