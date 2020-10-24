جريزمان احتياطي.. ميسي وفاتي يقودان هجوم برشلونة أمام ريال مدريد

2020-10-24 | 14:44
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أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، رونالد كومان، عن تشكيل اللاعبين الذين سيخوضون مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني.
ويحتل برشلونة قبل انطلاق المباراة المركز العاشر برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، بينما يأتي منافسه ريال مدريد في المركز الثالث بـ10 نقاط من 5 مباريات.
وشهد التشكيل مفاجأة وهي دفع كومان بلاعب الوسط الشاب، بيدري، أساسيًا على حساب أنطوان جريزمان، الذي يعاني من انخفاض كبير في المستوى الفني.
تشكيل برشلونة
الدفاع: ألبا، لينجليه، بيكيه، ديست.
الوسط: بيدري، بوسكيتس، دي يونج.
الهجوم: كوتينيو، أنسو فاتي، ميسي.
ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: إينياكي بينيا، تينياس، أروخو، فيربو، ألينيا، بيانيتش، بويج، روبيرتو، ديمبلي، برايثوايت وترينكاو.
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