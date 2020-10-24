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جريزمان احتياطي.. ميسي وفاتي يقودان هجوم برشلونة أمام ريال مدريد

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2020-10-24 | 14:44

جريزمان احتياطي.. ميسي وفاتي يقودان هجوم برشلونة أمام ريال مدريد

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أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، رونالد كومان، عن تشكيل اللاعبين الذين سيخوضون مباراة الكلاسيكو أمام في بطولة .
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة على ملعب "كامب نو" بقيادة الحكم الإسباني الدولي، خوان مونويرا.

ويحتل برشلونة قبل انطلاق المباراة المركز العاشر برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، بينما يأتي منافسه ريال مدريد في المركز الثالث بـ10 نقاط من 5 مباريات.


وشهد التشكيل مفاجأة وهي دفع كومان بلاعب الوسط الشاب، بيدري، أساسيًا على حساب أنطوان جريزمان، الذي يعاني من انخفاض كبير في المستوى الفني.

تشكيل برشلونة

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حراسة المرمى: نيتو.

الدفاع: ألبا، لينجليه، بيكيه، ديست.

الوسط: بيدري، بوسكيتس، دي يونج.

الهجوم: كوتينيو، أنسو فاتي، .

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: إينياكي بينيا، تينياس، أروخو، فيربو، ألينيا، بيانيتش، بويج، روبيرتو، ديمبلي، برايثوايت وترينكاو.


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