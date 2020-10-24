- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا بالتشيك تتجاوز 15 ألفاً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت جمهورية التشيك 15252 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد إصابات يومي بالبلد الذي يشهد أسرع وتيرة لانتشار العدوى في أوروبا.
وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 238323 حالة في البلاد التي يقطنها 10.7 مليون نسمة.
كما تم تسجيل 126 وفاة بالفيروس، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 1971.
وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، السبت، أن عدد الإصابات حول العالم بلغ 42 مليونا و490 ألفا و365 إصابة، وتم تسجيل مليون و149 ألفا و238 وفاة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 31 مليونا و427 ألفا و661 متعافيا.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا بالتشيك تتجاوز 15 ألفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.