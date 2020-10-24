إصابات كورونا بالتشيك تتجاوز 15 ألفاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت جمهورية التشيك 15252 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد إصابات يومي بالبلد الذي يشهد أسرع وتيرة لانتشار العدوى في أوروبا.



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وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 238323 حالة في البلاد التي يقطنها 10.7 مليون نسمة.

كما تم تسجيل 126 وفاة بالفيروس، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 1971.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، السبت، أن عدد الإصابات حول العالم بلغ 42 مليونا و490 ألفا و365 إصابة، وتم تسجيل مليون و149 ألفا و238 وفاة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 31 مليونا و427 ألفا و661 متعافيا.