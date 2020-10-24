شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا تتجاوز 42.17 مليون عالمياً والوفيات مليون و143025 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 42.17 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون 143025. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 223226 8444165 الهند 117956 7814682 البرازيل 156471 5353656 روسيا 25525 1480646 الأرجنتين 28338 1069368 إسبانيا 34521 1046132 فرنسا 34508 1041075 كولومبيا 29802 998942 بيرو 34033 883116 المكسيك 88312 880775 .

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وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 16 - العراق 10513 445949 22 - السعودية 5264 344157 32 - المغرب 3205 190416 36 - قطر 229 130711 39 - الإمارات 475 122273 40 - الكويت 740 120232 41 - عمان 1147 111837 45 - مصر 6176 106230.

المصدر يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 1000 بتوقيت جرينتش.