روسيا تسجل 16521 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 16521 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية و 296 حالة وفاة ما يمثل انخفاضا في عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد وارتفاعا طفيفا في معدل الوفيات اليومية مقارنة مع معدلات أمس /17340 إصابة و 283 وفاة.



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وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" مليونا و497167 إصابة وحصيلة ضحايا الفيروس 25821 حالة وفاة مع بقاء 340528 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ4658 حالة نشطة منذ أمس) وتماثل 11567 للشفاء أمس ليصبح مجموع المتعافين مليونا و130818 شخصا، بالإضافة وعدد الاختبارات 56.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (564 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال نحو 344.5 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

ومن المقرر أن تبدأ السلطات الصحية في روسيا عمليات التلقيح الشامل ضد فيروس كورونا أواخر الشهر القادم، في انتظار توفير الشركات المصنعة للقاح الكميات الكافية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وكانت روسيا قد سجلت حتى اليوم لقاحين مضادين لكورونا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث يخضع حاليا للاختبارات السريرية.