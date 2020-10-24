شكرا لقرائتكم الرئيس الجزائري بالحجر الصحي لمدة 5 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، دخول الرئيس عبد المجيد تبون في حجر صحي لمدة 5 أيام. وجاء في بيان الرئاسة " بعدما تبين أن العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، نصح الطاقم الطبي للرئاسة، رئيس الجمهورية، بمباشرة حجر صحي طوعي، لمدة خمسة أيام ابتداء من 24 أكتوبر 2020".

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