الرئيس البولندي اندريه دودا مصاب بفيروس كورونا المستجد

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وارسو: أصيب الرئيس البولندي اندريه دودا بفيروس كورونا المستجد على ما أعلن السبت سكرتير الدولة لشؤون الرئاسة البولندية في وقت تشهد فيه البلاد انتشارا واسعا لوباء كوفيد-19.

وكتبد بواجي سبيتشالسكي في تغريدة على تويتر "كما كان مقررا خضع أندريه دودا لفحص كورونا. وأتت النتيجة إيجابية. والرئيس بصحة جيدة".

ولم يحدد الظروف التي قد يكون دودا أصيب خلالها إلا أن الرئيس البولندي شارك الاثنين في منتدى استثماري في تالين حيث التقى نظيره البلغاري رومين رادين الذي حجر نفسه بعد ذلك بسبب تواصله مع شخص مصاب في بلده.

وباتت مجمل أراضي بولندا مصنفة "منطقة حمراء" السبت ما يعني قيودا إضافية في كل مناطق البلاد مع تسجيل ارتفاع قياسي في الإصابات بكوفيد-19.

وأعلنت هذه الإجراءات الجمعة في وقت سجلت فيه 13632 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة فيما عدد السكان 38 مليونا.

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وطلب من البولنديين القادرين على ذلك العمل عن بعد فيما أغلقت المدارس الابتدائية جزئيا ولم تعد تستقبل إلا تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى.

أما تلاميذ المرحلة الثانوية والطلاب الجامعيون فيدرسون عن بعد فيما طلب من الأشخاص فوق سن السبعين ملازمة منازلهم.

ويمكن للمطاعم والمقاهي والحانات فقط تقديم الطعام ليحمله الزبائن معهم من دون إمكانية الجلوس. وتقتصر التجمعات على خمسة أشخاص كحد أقصى فيما منعت حفلات الزواح وخفض عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالتوجد في المتاجر ووسائل النقل والكنائس بشكل كبير.

وتعمد السلطات إلى تحويل ملعب بولندا الوطني إلى مستشفى ميداني في وارسو وتقيم الحكومة منشآت طبية عبر البلاد لأن الجائحة دفعت بالنظام الصحي إلى حافة الانهيار.